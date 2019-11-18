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«واتساب» يعالج ثغرة خطيرة وينصح بتحديث التطبيق فوراً

«واتساب» يعالج ثغرة خطيرة وينصح بتحديث التطبيق فوراً
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تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” أنه سد ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها مؤخرا، من خلال تحديث أمني، كما نصح بتحديث التطبيق فورا.

وكانت الثغرة تتيح للقراصنة التحكم بجهاز المستخدم عن بعد والوصول لرسائله والملفات المخزنة عليه باستخدام فقط مقطع فيديو MP4، ويمكن استغلالها عبر إنشاء مقطع فيديو mp4 خاص يسمح للقراصنة الوصول عن بعد لجهاز المستخدم بدون أي تدخل منه.

وظهرت الثغرة في النسخ الأقدم من نسخة 2.19.274, على أندرويد و 2.19.100 على آيفون، ولا معلومات عن مدى انتشار الثغرة وإساءة استخدامها من القراصنة، لكنها يبدو كانت تستهدف أشخاص محددين حيث تحدثت تقارير عن وقوع عشرات المدرسين الجامعيين والمحامين والصحفيين ضحية الثغرة في الهند.

ويوصي تطبيق واتساب، بتنزيل وتثبيت آخر تحديث متاح لواتساب على متجر تطبيقات هاتفك فوراً.

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