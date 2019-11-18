«حقوق الإنسان» تتفاعل مع مقطع «معنف ابنته».. وتتوعد باتخاذ إجراءات نظامية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع مقطع فيديو متداول يظهر أحد الأشخاص يعنف ابنته، حيث طالب البعض بمحاسبته.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وسم “نطالب بمحاسبه معنف ابنته”.

وأضافت حقوق الإنسان، أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص يعنف طفلة أمام مدرستها، وأقدم على رأسها قبل دخولها إلى داخل السيارة.