توقعات بموجة باردة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد على 7 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات برد من مساء اليوم الاثنين ونهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والرياض والشرقية وعسير والباحة وجنوب وشرق المدينة والقصيم.

وأضاف “الحصيني” في سلسلة من التغريدات عبر موقع “تويتر”: “أهل الرياض متوقع أجواء ماطرة وباردة وضبابية غدٍ الثلاثاء بإذن الله، متوقع موجة باردة سيبيرية البداية من الشمالية”.

وتابع «الحصيني» أن هجمة البرد التي أصلها سيبيري متوقع وصولها إلى الرياض الأربعاء المقبل”.