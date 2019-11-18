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استولى على 240 ألف ريال.. شرطة الشرقية تُطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

استولى على 240 ألف ريال.. شرطة الشرقية تُطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلاً شخصية رجل أمن.

‎وتابع متحدث شرطة المنطقة الشرقية، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ٣٠ جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من (٢٤٠،٠٠٠) مئتين وأربعين ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ١٢ ألفاً وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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