السديس: الوافد التركي المُدان بسرقة آثار معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إنه فور وقوع حادثة محاولة سرقة معرض عمارة الحرمين، تم تكوين لجنة على مستوى عالٍ في الرئاسة وتابعت أعمالها مباشرة.

وقال السديس في تصريح لقناة “الإخبارية”، إن “الوافد التركي المدان بسرقة آثار من معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع”، مشيرا إلى أنه “مع الإيمان بقضاء الله وقدره يجب إلا أن نقصر في تعاطي الأسباب الأمنية وأسباب السلامة”.

يذكر أن الجهات المختصة في العاصمة المقدسة كانت قد ألقت القبض على وافد تركي بعد أن تسلل إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة وحاول سرقة بعض الآثار كما حطم بعض المقتنيات بالمعرض.