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أمير الكويت يُصدر أمراً بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما

أمير الكويت يُصدر أمراً بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما
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تواصل – وكالات:

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما.

وجاء في بيان الديوان الأميري ما يلي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى يعفى كل من: 1- ناصر صباح الأحمد الصباح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- الفريق م./ خالد الجراح الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما.

مادة ثانية:

يعهد إلى كل من:

1- صباح خالد الحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع

2- أنس خالد ناصر الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية. وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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