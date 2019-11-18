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وزير التعليم يعزي أسرة طالب شرورة بعد وفاته طعناً على يد زميله

وزير التعليم يعزي أسرة طالب شرورة بعد وفاته طعناً على يد زميله
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تواصل – نجران:

تقدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالعزاء لأسرة الطالب الذي توفي بسبب تلقيه طعنة من أحد زملائه داخل إحدى مدارس شرورة؛ وقد نقل تعازي الوزير لذوي الطالب مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة بنجران، فهد بن صالح عقالا، أمس الأحد.

كما نقل عقالا، لأسرة الفقيد مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جنانه.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، قد نعت أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وبحسب  المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بشرورة سالم بن علي الصيعري، الذي ذكر في بيان نشرته إدارة تعليم شرورة اليوم فإن التفاصيل تعود إلى أنَّ الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتمَّ نقله مباشرة إلى المستشفى؛ حيث وافته المنية هناك.

وأوضح متحدث تعليم شرورة، أنَّه «في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكِّد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها.

وأشار إلى أن مدير التعليم بمحافظة شرورة وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملاء الطالب.

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