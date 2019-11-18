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المشرف على «يوم الهمة» بمكة: أكثر من 1000 شخص شاركوا في البرنامج لمراجعة حفظ القرآن (فيديو وصور)

المشرف على «يوم الهمة» بمكة: أكثر من 1000 شخص شاركوا في البرنامج لمراجعة حفظ القرآن (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

قال إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بحي السبهاني بمكة المكرمة والمشرف العام على برنامج «يوم الهمة» الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، منصور بن صالح الجاسر: إن هناك العديد من المساجد طبقت هذا البرنامج قبل مسجد أبو بكر الصديق في السنوات الماضية، حيث يهدف البرنامج لمراجعة حفظة القرآن الكريم من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الجمعة على يد معلمين من جمعية تحفيظ كتاب الله بمكة المكرمة.

وأشار “الجاسر”، في اتصال هاتفي مع برنامج “اللهم بك أصبحنا” على إذاعة القرآن الكريم بالمملكة، إلى أنه يتم تقسيم المشاركين إلى حلقات تضم حفظة القرآن الكريم كاملاً ونصفه و10 أجزاء وجزأين، ويتم تسمعيه على يد لجان مختصة ومعلمين متفرغين لتحفيظ كتاب الله عز وجل.

وأكد أن الهدف من اختيار يوم الجمعة لتطبيق برنامج “يوم الهمة” من أجل عرض القرآن الكريم من جانب وكذلك تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى المساجد، موضحاً أنه تم وضع رابط للتسجيل والمشاركة وبلغت نسبتها 1006 مشاركين في البرنامج.

وأوضح “الجاسر” أن البرنامج كان مفتوحاً لكل الناس خارج مكة أو لمن هم ليسوا من المداومين على حلقات تعليم وحفظ القرآن الكريم، أو لمن جاء للعمرة أو للزيارة، فالبرنامج كان مفتوحاً لجميع الأعمار أيضاً.

جدير بالذكر أنه حضر في “يوم الهمة” عددٌ كبيرٌ من حفَظة كتاب الله من جميع أحياء مكة، وكان في استقبالهم المشرف العام على الجامع والحلقات وإمام وخطيب الجامع الشيخ منصور بن صالح الجاسر والمشرف التنفيذي للحلقات الأستاذ عبدالله المهاجري.

وبدأ جميع مشرفي اللجان في مباشرة العمل لجنة الشؤون التعليمية ولجنة الشؤون الإدارية واللجنة الاجتماعية ولجنة التكريم والجوائز، ثم تم البدء في فرز المشاركين باختبار تجريبي لمعرفة مستوى حفظ المشارك وبعدها باشر المعلمون الاستماعَ للقرآن من المشاركين على حسب الفروع، ووُضِعَ هناك ركنٌ خاص لضيافة جميع المعلمين والمشاركين لتوفير جميع مستلزمات الضيافة، حيث بلغ عدد المشاركين الذين تم ترشيحهم للدخول في البرنامج 430 مشاركاً فقط.

وقبل صلاة الجمعة تم رصد جميع الدرجات لجميع المشاركين، وتكريم جميع المعلمين والفائزين بعد صلاة الجمعة.

 

 

 

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