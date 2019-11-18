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احذر منافذ شحن «USB» بالأماكن العامة.. تُشكل خطورة كبيرة

احذر منافذ شحن «USB» بالأماكن العامة.. تُشكل خطورة كبيرة
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تواصل – وكالات:

أكد تقرير تقني حديث أن استخدام منافذ شحن “USB” في الأماكن العامة يمثل خطورة كبيرة؛ لأنه يزيد من نقل البرامج الضارة إلى الهواتف.

وكشف التقرير أن متسللين قاموا بتطوير مجموعة جديدة من تقنيات القرصنة لاستغلالها، بحيث يمكنهم إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى الأجهزة التي تستخدم محطات الشحن العامة عبر منفذ USB.

وبّين التقرير الذي أعده مسؤولون تقنيون، أنه بعد تفعيل تلك البرامج الضارة تصبح المحطات مركزاً فعالاً لتوزيع الفيروسات، موضحاً أن هناك تكتيكا آخر يتمثل في ترك الكابل موصولاً بمحطة الشحن ليستخدمه البعض في عمليات الشحن ومن ثم نقل البرامج الضارة لهم.

ولفت إلى أن المتسللين يستخدمون البرامج الضارة في المحطات لسحب بيانات من هاتف شخص ما أو سرقة كلمات المرور أو حتى البيانات الشخصية الخاصة به.

ونصح التقرير باستخدام محول التيار المتردد وشحن الجهاز باستخدام منافذ التيار الكهربائي، بدلاً من منافذ USB أثناء التواجد في الأماكن العامة أو استعمال USB مخصصة للشحن فقط ؛ لتلاشي وصول البرامج الضارة إلى الهاتف.

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