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حقيقة فرض زكاة على الحسابات البنكية للأفراد.. «هيئة الزكاة» ترد

حقيقة فرض زكاة على الحسابات البنكية للأفراد.. «هيئة الزكاة» ترد
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لن يتم فرض زكاة على الحسابات البنكية للأفراد، نافية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

ولفتت”الزكاة” إلى أن لائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للمواطنين والخليجيين المقيمين في المملكة، وليس على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.

ودعت المواطنين إلى الحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) ومركز الاتصال (19993).

يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 وبتاريخ 7-7- 1440هـ، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.

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