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«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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