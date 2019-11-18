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اختراع كندي يعالج «خطأ شائع» يقتل الأطفال والرضع بالمملكة

اختراع كندي يعالج «خطأ شائع» يقتل الأطفال والرضع بالمملكة
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تواصل – وكالات:

تمكن علماء كنديون من اختراع جهاز يطلق تحذيرات عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن” الأمريكي.

ويعتمد الجهاز على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان طفلا أو حيوانا أليفا قابعا وحده داخل السيارة.

ويعد الجهاز الجديد فرصة لعلاج أزمة يعاني منها قطاع كبير من الآباء وقائدي الحافلات المدرسية بالمملكة السعودية العربية والتي شهدت خلال الأشهر الماضية “نسيان” عدد كبير من الطلاب والرضع في الحافلات ما أدى لوفاتهم.

وأوضح العلماء في جامعة واترلو في كندا أن المستشعر الصغير يتم تركيبه بسقف السيارة أو مرآة الرؤية الخلفية. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد ما إذا كان الوضع بالنسبة إلى الطفل أو الحيوان “خطيرا” داخل السيارة.

وفي حال كان الوضع “غير طبيعي”، فإن الجهاز سيمنع الأبواب من الإغلاق، كما سيطلق إنذارا لتنبيه السائق والأشخاص الموجودين في المنطقة بضرورة التدخل العاجل.

وأوضح جورج شاكر، أستاذ الهندسة في الجامعة، أن هذا الجهاز سيعالج مشكلة خطيرة على مستوى العالم.. كما أنه ميسور التكلفة ما قد يجعله واحدا من المعدات الأساسية في كل السيارات.

ويعتزم الفريق المطور لهذا الجهاز طرحه في الأسواق بحلول نهاية عام 2020، ووفقا لمنظمة سلامة الأطفال والسيارات، فإن 37 طفلا (في المتوسط) يلقون حتفهم سنويا داخل السيارات في الولايات المتحدة. وفي عام 2019، بلغ عدد الوفيات 52.

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