قائد القوات الجوية الملكية يبحث مجالات التعاون مع القادة العسكريين بأمريكا وفرنسا

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أمس كلا على حده رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الفريق الأول ديفيد جولدفين، وقائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية، وذلك على هامش ترأس سموه وفد القوات المسلحة في معرض (دبي للطيران2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية).

وجرى خلال اللقاءين بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.