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«الخدمة المدنية» تطلق رحلات تفاعلية لشرح «لائحة الموارد البشرية»

«الخدمة المدنية» تطلق رحلات تفاعلية لشرح «لائحة الموارد البشرية»
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الخدمة المدنية رحلاتها التعليمية المتخصصة في شرح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بطريقة تفاعلية .
وسيتمكن موظفو القطاع العام وكذلك موظفو الموارد البشرية في الجهات الحكومية خلال هذه الرحلات التفاعلية من الإلمام باللائحة التنفيذية ومعرفة كيفية استخدامها.

وتهدف الرحلات التعليمية التفاعلية إلى رفع وعي الموظفين في القطاع الحكومي من خلال معرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتتكون الرحلات التعليمية التفاعلية من رحلتين مختلفتين إحداهما مخصصة للموظفين والأخرى مخصصة لمسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية، وتمر الرحلة التفاعلية بكافة أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية من خلال مسار لكل رحلة بشكل مبسط يشرح الجوانب المتعلقة بكل مسار وباستخدام مقاطع مرئية متسلسلة، اُستخدمت تقنية الوسائط المتعددة المدعومة برسومات في تنفيذها.

ويمكن الإطلاع على الرحلات التعليمية التفاعلية من خلال الرابط التالي: (هنا).

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