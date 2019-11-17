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خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من قائد الجيش الليبي بعد فصل «التوأم السيامي»

خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من قائد الجيش الليبي بعد فصل «التوأم السيامي»
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد”، التي تكللت بالنجاح.

وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل، مشيداً بالتطور والنهضة الطبية التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.

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