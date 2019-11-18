محافظ الخرج يستعرض خدمات مكافحة ظاهرة «التسول»

تواصل – واس:

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح، مدير مكتب مكافحة التسول بالخرج أنس بن سعود العسكر، ورئيس قسم الحماية الاجتماعية عبدالله بن غزاي العتيبي.

وفي بداية اللقاء نوه الماضي بالدور المأمول من مكاتب مكافحة التسول في معالجة حالات التسول والحالات الاجتماعية التي يباشرونها.

واستعرض العسكر مهام وخدمات المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج نحو السيطرة على ظاهرة التسول والحد من انتشارها، من خلال دراسة حالات المتسولين السعوديين ممن هم في حاجة للمساندة والدعم والمساهمة في تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية.

ووجه محافظ الخرج شكره وتقديره لمدير مكتب مكافحة التسول على الجهود المبذولة من منسوبي المكتب لتحقيق رسالتهم المجتمعية، مؤكداً أهمية التعاون وتعزيز قنوات التواصل السريع مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول للنتائج الإيجابية بما يخدم المجتمع ويحد من ظاهرة التسول في مدن ومراكز وقرى المحافظة.