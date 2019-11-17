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ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. الإطاحة بعصابة تزييف العملات في جدة

ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. الإطاحة بعصابة تزييف العملات في جدة
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تواصل – واس:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة، حيث تم القبض على عناصره مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، وتم في حوزتهم ضبط مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

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