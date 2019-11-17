«الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)

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توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة بداء من الغد وعلى مدار الأسبوع، وستكون هذه الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وتتركز غزارة الأمطار على المنطقة الشرقية والوسطى.

كما توقع الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انخفاض درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الاثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

وأضاف أنَّ الموجة الباردة تسمى موجة “برد الأحيمر”، ولن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم المربعانية، ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية سيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.