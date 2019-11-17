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شركة يابانية تكشف عن «البومة».. أسرع سيارة في العالم

شركة يابانية تكشف عن «البومة».. أسرع سيارة في العالم
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة يابانية عما قالت إنها أسرع سيارة في العالم من ناحية التسارع، وذلك في معرض دبي للسيارات الذي اختتم أعماله أمس السبت.

وقالت شركة أسبارك اليابانية، إن السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم “البومة” كهربائية بالكامل، ويمكن أن تصل سرعة “السيارة البومة” إلى 96 كيلومترا في خلال ثانية و69 جزءا من الثناية، بحسب الشركة المصنعة، وبهذا الرقم تتفوق هذه السيارة، على منافسيها، مثل ريماك وتيسلا، إذ تستغرق الأولى 1.85 ثانية، والثانية 1.90 على التوالي.

تم الكشف عن البومة للمرة الأولى، كنموذج أولي، في عام 2017، لكن النسخة الجاهزة للبيع عرضت معرض السيارات في دبي.

وتبلغ سرعة السيارة اليابانية الجديدة 250 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 402 كيلومترات في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم التي يمكنها قانونا أن تسير في الشوارع، خلافا للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات.

وقال رئيس شركة أسبارك، ماسانوري يوشيدا، لمجلة “توب غير” إن الشركة تسعى من أجل تحطيم الرقم القياسي لسرعة السيارات أثناء الاختبار في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا خلال مارس 2020.

والسيارة الجديدة مزودة ببطارية أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 حصانا، ويمكن شحن البطارية خلال 80 دقيقة.

أما سعر السيارة المتوقع فيصل إلى نحو 3.2 مليون دولار أمريكي.

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