المظاهرات تتصاعد في إيران.. ونهب 100 بنك ومتجر وانهيار للعملة

تواصل – وكالات:

فيما تصاعدت وتيرة التظاهرات ضد تردي الوضع الاقتصادي ورفع أسعار الوقود، قال البنك المركزي الإيراني إن سوق صرف العملات في البلاد يشهد تذبذبا لكنه سيستقر.

وأكدت مصادر، أن العملة الإيرانية “التومان” قد تراجعت مقابل الدولار إلى 13 ألف و400 تومان، مقارنة بـ12 ألف تومان أمس، فيما أكد الإعلام الرسمي الإيراني إن 100 بنك ومتجر نهبت خلال التظاهرات.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية واسعة بعد رفع أسعار البنزين بنسب تفوق أكثر من 50%.

وأدت الاحتجاجات التي شملت أكثر من 100 مدينة إيرانية أعمال شغب واسعة وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة للبنوك وقوات الباسيج.

وذكرت حساب إيران إنترناشيونال على تويتر أنه تم إضرام النار في مصرف “تجارت” في مدينة شيراز.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت بعد الاحتجاجات بناء على أمر من مجلس معني بأمن الدولة.

ورفعت الحكومة سعر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 دولار) للتر من عشرة آلاف ريال وتحديد حصص لصرفه، وستبلغ تكلفة المشتريات الإضافية 30 ألف ريال للتر.

وقالت الحكومة الإيرانية إنه من المتوقع أن يوفر رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة إن العديد من المتاجر في سوق طهران أغلقت أبوابها يوم الأحد بعد “اضطرابات” قام بها أشخاص من خارج المنطقة التجارية مشيرة إلى أن المتاجر ستفتح أبوابها على الأرجح بعد وصول تعزيزات الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شرطة مكافحة الشغب وهي تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العصي يوم السبت لتفريق المحتجين في عدة مدن وأظهر فيديو على تويتر محتجين يضرمون النار في بنك.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع للتواصل الاجتماعي يوم السبت قيام محتجين بإشعال النار في مبان واشتباكهم مع قوات مكافحة الشغب. وفي مقاطع فيديو أخرى أغلق محتجون الطرق وأشعلوا حرائق في شوارع بطهران ومدن أخرى. وردد البعض هتافات ضد كبار المسؤولين.