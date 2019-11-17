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حريق بسكن عمال في نجران.. و«الدفاع المدني» يباشر

حريق بسكن عمال في نجران.. و«الدفاع المدني» يباشر
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع بسكن عمال، بحي دحضة بمدينة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق بن علي القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران أخمدت حريقاً اندلع بسكن عمال بحي دحضة تبلغ مساحته 1500م2 بسبب إهمال أثناء عملية الطهي، وتمت محاصرة الحريق وإخماده ومنع انتشاره دون إصابات، وتم استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في تأمين هذه المواقع، متمنياً السلامة للجميع.

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