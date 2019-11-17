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بدء استقبال طلبات ترشيح «المعلمين» للعمل في الخارج.. تعرف على الشروط

بدء استقبال طلبات ترشيح «المعلمين» للعمل في الخارج.. تعرف على الشروط
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تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس 1441/5/7هـ، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1442/1441هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 1441/1/2هـ.

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