الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فاجعة جديدة.. وفاة طالب طعناً على يد زميله في إحدى مدارس شرورة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب طعناً على يد زميله في إحدى مدارس شرورة
0

 

تواصل- فريق التحرير:

نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، والذي توفي إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وفى التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري: إن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

وأضاف «الصعيرى»: في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، والتي باشرت أعمالها، كما وجّه مدير التعليم بمحافظ شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

مواد ذات صلة

ولي أمر طالب يصفع معلماً ويكسر أنف آخر في إحدى مدارس الرياض.. و«النيابة» تحقق

ولي أمر طالب يصفع معلماً ويكسر أنف آخر في إحدى مدارس الرياض.. و«النيابة» تحقق

شرطة الرياض تطيح بمقيم عربي طعن 3 أشخاص في «حديقة الملز»

شرطة الرياض تطيح بمقيم عربي طعن 3 أشخاص في «حديقة الملز»

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

مقتل مواطنة طعناً على يد أحد أقاربها بـ«الطائف».. وضبط الجاني

مقتل مواطنة طعناً على يد أحد أقاربها بـ«الطائف».. وضبط الجاني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>