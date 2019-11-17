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كيف تُخفض الكولسترول بلا أدوية؟.. إليك قائمة بأطعمة تساعدك على ذلك

كيف تُخفض الكولسترول بلا أدوية؟.. إليك قائمة بأطعمة تساعدك على ذلك
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تواصل – وكالات:

ينتج الجسم الكولسترول لأنه ضروري لإعادة بناء الخلايا، وعندما يحتوي الطعام على حصة كبيرة من الكولسترول قد ترتفع نسبته في الدم. ويهدد هذا الارتفاع بانسداد الشرايين وحدوث الجلطات، كما توجد أدلة على أن زيادة الكولسترول من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالزهايمر. ويوجد دواء أساسي لخفض الكولسترول، هو “ستاتين”، لكن من آثاره المحتملة أنه يساعد على تطوّر مرض السكري. إذن، كيف يمكن خفض الكولسترول من دون أدوية؟.

التغذية هي العامل الأساسي إلى جانب التمارين والنشاط البدني وخفض الوزن. إليك الأطعمة التي تساعد على خفض الكولسترول:

* اللوز.

* زيت الزيتون.

* الهليون (أسبارغاس).

* الباذنجان.

* القرنبيط.

* البامية.

* الشوفان.

* التوت الأزرق.

* صلصة الطماطم (البندورة).

* الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة.

* الصويا ومنتجاته من الحليب والبروتين.

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