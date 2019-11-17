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سفارة المملكة بالأردن: إنقاذ 4 مواطنين جرفتهم سيول وادي راجل الأزرق

سفارة المملكة بالأردن: إنقاذ 4 مواطنين جرفتهم سيول وادي راجل الأزرق
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تواصل- فريق التحرير:

أنقذت قوات البادية الأردنية 4 مواطنين سعوديين جرفهم السيل في منطقة وادي راجل الأزرق قبل أن يتم إسعافهم وإعادتهم إلى المملكة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي؛ أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي أنقذوا 4 مواطنين وتم إسعافهم في أقرب مركز صحي.

وقال العنزي، على حسابه الرسمي في “تويتر”، فجر اليوم الأحد، “شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود، تم إنقاذ ٤ مواطنين سعوديين، اليوم، من قِبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق، وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة، وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.. السعودية والأردن بلد واحد”.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لوسائل الإعلام الأردنية، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جرّاء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل الأزرق؛ ليتم التحرك للمكان وإنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته، وهم بصحة جيدة.

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