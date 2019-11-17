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حيلة جديدة لاختراق حسابات المستخدمين على «واتساب».. احذرها 

حيلة جديدة لاختراق حسابات المستخدمين على «واتساب».. احذرها 
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تواصل – فريق التحرير:

لجأت مجموعات هاكرز لحيلة جديدة انتشرت مؤخراً، بهدف اختراق حسابات المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” ، حيث نشرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، تقريراً بشأن الخطر الجديد الذي يتعرّض له مستخدمو “واتساب”، بسبب ملفات فيديو جديدة بصيغة MP4، منتشرة عبر التطبيق.

ويؤدي تشغيل هذه المقاطع على نظامَي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، إلى سيطرة قراصنة على الهواتف الذكية وقطع خدمات الإنترنت عليه والسيطرة على البيانات الخاصة بالهواتف، وربما تدمير الجهاز والبيانات بصورة كاملة.

وحذّر التقرير من أن أيّ مقاطع فيديو بصيغة MP4، تحمل امتداد gbhackers، تحمل هذا الهجوم السيبراني الخطير على واتساب.

ويؤدي سقوط الجهاز ضحية لهذا الهجوم السيبراني على واتساب في دخول إلى قطع ملفات ارتباط الهاتف بالإنترنت، وسيطرة القراصنة على البيانات الشخصية والبنكية للمستخدم.

من جانبها، وعدت “فيسبوك”، المالكة لتطبيق “واتساب”، بسرعة حل تلك الثغرة، وطالبت المستخدمين بالحذر وعدم فتح أي مقطع فيديو مشبوه دون أن يتأكد المستخدم من طبيعة مرسله ولا طبيعة مقطع الفيديو نفسه.

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