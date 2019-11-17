ينبع.. حرس الحدود يُنقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم بعرض البحر

تواصل – فريق التحرير:

تَمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ 4 مواطنين تَعَطّل قاربهم في عرض البحر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن بلاغًا ورد لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتَبَيّن أنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأضاف “العنزي” أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة؛ وتم قَطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأهاب العنزي بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.