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إيقاف قائد مركبة انتحل صِفة رجل أمن بوضعه «فلاش» الدوريات على مقدمة سيارته

إيقاف قائد مركبة انتحل صِفة رجل أمن بوضعه «فلاش» الدوريات على مقدمة سيارته
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات المرور السرية في العاصمة الرياض من ضبط شخص انتحل صفة رجال الأمن، حيث قام بوضع مسطرة “فلاش” الدوريات الأمنية على سيارته بهدف إيهام مرتادي الطرق بأن المركبة تتبع للجهات الأمنية.

وكان قائد المركبة يقود بسرعة عالية وتهوُّر دون وضع لوحات على المركبة ليتم إيقافه بالقوة الجبرية ، إضافة إلى انتحاله صفة رجال الأمن بوضعه مسطرة “فلاش” على مقدمة سيارته.

ووثق حساب ” السناب الأمني” حملة نفذتها دوريات المرور السرية ضبطت خلالها عدداً من المخالفين للأنظمة المرورية،

حيث تم ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة على الطرق السريعة، تنوعت المخالفات ما بين وضع اللوحة في مكان غير صحيح أو السير بدون لوحات.

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