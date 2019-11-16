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كيف يمكننا تفادي الإصابة بمرض السكري في هذه المرحلة ؟ توضيح من «الصحة»

كيف يمكننا تفادي الإصابة بمرض السكري في هذه المرحلة ؟ توضيح من «الصحة»
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تواصل – فريق التحرير:

ضمن برامجها الهادفة لتبصير المجتمع وتثقيفه صحياً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر، انفوجراف توعوي يبصِّر المواطنين حول مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وكشفت الجرعة التوعوية لوزارة الصحة مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض من النوع الثاني وكيفية التعامل معها، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة.

وأشارت إلى أن مستويات معدل السكر في الدم وفقاً لنتائج التحاليل تتراوح ما بين 100- 125 أثناء التحليل في حالة الصيام ، أما نتيجة التحليل التراكمي فستشير إلى ما بين ٥.٧٪ إلى ٦.٤٪ .

ونبه الحساب إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على النمط الغذائي والصحي وممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً والابتعاد عن تناول السكر والمشروبات والعصائر المحلاة، ما سيؤخر ظهور المرض أو حتى تفادي الإصابة به نهائيا في حالة الالتزام بالبرنامج الغذائي الموصى به من الأطباء مع الاستمرار في الرياضة

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