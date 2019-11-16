إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مؤقتاً بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

يذكر أنه تم إغلاق طريق ” الهدا ” مؤقتًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

وتسبب إغلاق الطريق، في تكدّس المركبات ، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة).