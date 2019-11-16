الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مؤقتاً بسبب الأمطار

إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مؤقتاً بسبب الأمطار
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
يذكر أنه تم إغلاق طريق ” الهدا ” مؤقتًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

وتسبب إغلاق الطريق، في تكدّس المركبات ، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة).

مواد ذات صلة

إغلاق طريق “هدا الطائف” في الاتجاهين بسبب الأمطار

إغلاق طريق “هدا الطائف” في الاتجاهين بسبب الأمطار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة

مكة.. إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» بسبب هطول أمطار غزيرة

مكة.. إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» بسبب هطول أمطار غزيرة

تعرّف على حالة الطقس اليوم وخريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس اليوم وخريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>