الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النمر» يحذِّر .. هذه اللعبة قد تُسبب جلطة دماغية للأطفال (فيديو)

«النمر» يحذِّر .. هذه اللعبة قد تُسبب جلطة دماغية للأطفال (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،  من لعبة خطيرة انتشرت مؤخرا بين الأطفال، موضحا أن الطفل بتنفس بشكل سريع ثم يقف ضد الجدار ويكتم نفسه ثم يقوم زملائه بالضغط على صدره ويفقد الوعي ويسقط على الارض ثم يفيق.

واوضح النمر عبر حسابه في تويتر أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بإنخفاض الضغط بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية ضد الجدار وذلك لتسبيب هبوط الضغط..
وأضافةانها طريقة خطيرة ليست للعب بين الأطفال فقد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقاً أم لا، وأرفق مقطع فيديو يوضح اللعبة.

مواد ذات صلة

استشاري يحذر الشباب: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب أمراضاً خطيرة

استشاري يحذر الشباب: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب أمراضاً خطيرة

هل هناك خطورة من ملامسة مريض الجلطة؟.. توضيح من «النمر»

هل هناك خطورة من ملامسة مريض الجلطة؟.. توضيح من «النمر»

النمر يحذر من مشروبات منتشرة لكنها خطيرة

النمر يحذر من مشروبات منتشرة لكنها خطيرة

«النمر» يكشف حقيقة وجود خلطة أعشاب تنقي «القلب» من الشحوم

«النمر» يكشف حقيقة وجود خلطة أعشاب تنقي «القلب» من الشحوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة