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لضمان السلامة.. إخضاع حافلات النقل التعليمي للصيانة خلال الإجازة الأسبوعية

لضمان السلامة.. إخضاع حافلات النقل التعليمي للصيانة خلال الإجازة الأسبوعية
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تواصل – واس:

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.
ويقوم مشرفو ومراقبو شركة تطوير ، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.
وأوضحت في هذا الصدد إجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لعدد 112 حافلة بمنطقة طبرجل، حيث تمت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة, وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة, كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.
وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.
يذكر أن الشركة كانت قد وقّعت مع (8) من المتعهدين والمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة (4) أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي (1441هـ)، وحتى العام الدراسي (1444هـ)، بهدف توفير الخدمة لـ (1,2) مليون طالب وطالبة، يدرسون في (18) ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة (13) منطقة إدارية.

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