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محتجون إيرانيون يضرمون النيران في مصرف بمدينة أصفهان

محتجون إيرانيون يضرمون النيران في مصرف بمدينة أصفهان
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تواصل – وكالات:

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم السبت، أن محتجين أضرموا النيران في مصرف “شهر” بمدينة أصفهان، 340 كم جنوب العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة أن “المدينة شهدت أعمال شغب وأن مندسين أضرموا النيران في الممتلكات العامة”.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لمحتجين في إيران يقطعون الطرق ويشلون حركة السير في مدينة أصفهان، وذلك لليوم الثاني على التوالي إثر موجة الغضب ضد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

وشهدت عدة مدن في إيران، اليوم، تجمعات احتجاجية وقطع طرق، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية طاحنة جراء العقوبات الأمريكية.

وبحسب وكالة “إيسنا” الرسمية الإيرانية، فقد خرج متظاهرون في عدة مدن، لكن احتجاجات مدينة سيرجان كانت الأشد، وحاول محتجون مهاجمة مخزن النفط فيها، لكن الشرطة حالت دون ذلك.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، ليلة الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف سعره الحالي فى البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين الحر غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر، في خطوة جديدة تقول الحكومة إنها تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

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