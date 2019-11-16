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الحصيلة الأعلى في تاريخه.. «ديوان المحاسبة» يعيد 20 مليار ريال ‏لخزانة الدولة

الحصيلة الأعلى في تاريخه.. «ديوان المحاسبة» يعيد 20 مليار ريال ‏لخزانة الدولة
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تواصل – الرياض:

تمكن الديوان العام للمحاسبة من استعادة أكثر من 20 مليار ريال ‏لخزانة الدولة، من قضايا فساد، خلال العام المالي 39 ـ 1440 ‏بزيادة عن العام المالي السابق بـ 11 ملياراً، وبنسبة 127 %.

وتعد هذه المحصلة هي الأعلى في تاريخه منذ تأسيسه في عام 1391هـ، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فإن ديوان المحاسبة ما زال ‏مطالباً باسترجاع 66 ملياراً و866 مليون ريال بزيادة عن العام ‏المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال.‏

وكان ديوان المحاسبة قد تمكن من توريد وتحصيل وتوفير 8.8 ‏مليار ريال للخزانة العامة للدولة نتيجة مطالباته ‏ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ خلال العام ‏المالي 38ـ1439هـ.

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