حذف 3.2 مليار حساب مزيف ومحتويات الكراهية من «فيسبوك»

كشفت شبكة “فيسبوك” الاجتماعية الأكثر استخداماً في العالم، عن حذف 3 مليارات و200 مليون حساب مزيف بين أبريل وسبتمبر الماضيين، تدار في معظمها من جانب روبوتات، كما حذفت 11.4 مليون محتوى يحرض على الكراهية.

ونشرت الشبكة الاجتماعية التي يديرها مارك زوكربيرغ الأربعاء الماضي، رابع نسخة من تقريرها حول الالتزام بالمبادئ العامة والذي يستعرض تقدم الشركة في مجال مواجهة الحسابات والمعلومات المزيفة والأنشطة غير القانونية والمحتويات التي تعتبر غير مناسبة.