توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وتشمل الحالة المناخية مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشرقية، كما يُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

فيما أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة (36 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (10 درجات).