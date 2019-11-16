تحقق الحلم.. الطالب رعد من «بائع شاي» إلى مراسل بـ «تلفزيون المملكة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بطموح وأمل يعانق السماء، تمكن طالب سعودي من تحقيق حلمه في أن يصبح مراسلا في أحد القنوات الشهيرة في المملكة رغم ظروفه الصعبة وكفاحه للإنفاق على دراسته.

وفي التفاصيل، حقّق التلفزيون السعودي حلم الشاب “رعد”، طالب صحافة وإعلام، بجامعة جازان، بعرض عمل في وظيفة مراسل تلفزيوني متعاوناً مع القناة السعودية في منطقة جازان، بعدما كان يعمل في مهنة “بيع الشاي”.

وكان الشاب “رعد” قد شوهد الأسبوع الماضي، يقف على طريق “الصوارمة – المضايا” جنوب جازان خلف براميل فوقها أباريق شاي، في محاولة منه لزيادة دخله ومواجهة مصاعب الحياة.

واستضافت القناة السعودية الشاب ليروي تجربته، وفاجأته في نهاية المداخلة بعرض عملٍ كمراسل تلفزيوني للقناة، ليرحب الشاب بالعرض ويعبر عن فرحته، مؤكداً أن هذا حلم بالنسبة له.