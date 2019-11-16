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مجهول طاردها وحطم زجاج سيارتها.. المعلمة المُعتدى عليها في ضباء تكشف التفاصيل

مجهول طاردها وحطم زجاج سيارتها.. المعلمة المُعتدى عليها في ضباء تكشف التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

روت المعلمة التي تعرضت للاعتداء من مواطن في العقد الرابع من العمر الثلاثاء الماضي وهشم سيارتها وهي في طريقها للعمل بضباء تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها، حيث أكدت أن المتهم كان يستهدفها شخصياً للأضرار بها.

وأضافت المعلمة أن الشخص تربص بها وهي في طريقها من ضباء لمركز العامود مقر عملها، وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشم زجاج السيارة وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وأشارت إلى أن المهاجم استمر يلاحقها بمركبته، حتى سلكت طريقاً ترابياً آخر للهروب منه، وعندما وصلت للمدرسة استغاثت بالحارس، لتتقدم ببلاغ للشرطة بالواقعة، ويتم القبض عليه.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، قد أوضح أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء. فإن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وتابع متحدث شرطة تبوك أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقا للنظم.

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