«الجمارك» تكشف تفاصيل اعتداء «مُهرب» على أحد منسوبيها بمنفذ الخفجي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجمارك السعودية تفاصيل حادثة الاعتداء التي تعرّض لها أحد منسوبيها في منفذ الخفجي خلال أدائه مهمة تفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الجمارك، في بيان لها، إن أحد المسافرين قَدِم للمنفذ مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكّن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة.

وأضافت أنه عند قيام المفتش باستخراج المواد المهربة اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكيناً وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وأشارت الجمارك إلى أنه تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، كما أوضحت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.