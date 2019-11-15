بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم إقامة حفلات وداع العزوبية

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان ‏‏رئيس مجلس إِدَارَة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ فِي كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إقامة ما يسمى بحفلات وداع العزوبية.

وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد: “إن أصل هذه الحفلات لم تكن معروفة في مجتمعاتنا قبل خمس سنوات تقريبا”.

وأضاف أن هذه الحفلات أتت إلينا من الغرب وتقليدا للمجتمعات الغربية، وهذه عادات دخيلة ينبغي ألا تُقر وبنبغي أن يتواصى أفراد المجتمع على نبذ هذه الحفلات.

وتابع أن الأولى أن توضع هذه الأموال في تكاليف الزواج، وأن يتم دعوة ذوي القربى والأهل والأصدقاء في الولائم الخاصة بالزواج.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أن ولائم الزواج سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بقول النبي لعبدالرحمن بن عوف عندما تزوج، قائلا له: “أولم ولو بشاة”.