الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم إقامة حفلات وداع العزوبية

بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم إقامة حفلات وداع العزوبية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان ‏‏رئيس مجلس إِدَارَة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ فِي كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إقامة ما يسمى بحفلات وداع العزوبية.

وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد: “إن أصل هذه الحفلات لم تكن معروفة في مجتمعاتنا قبل خمس سنوات تقريبا”.

وأضاف أن هذه الحفلات أتت إلينا من الغرب وتقليدا للمجتمعات الغربية، وهذه عادات دخيلة ينبغي ألا تُقر وبنبغي أن يتواصى أفراد المجتمع على نبذ هذه الحفلات.

وتابع أن الأولى أن توضع هذه الأموال في تكاليف الزواج، وأن يتم دعوة ذوي القربى والأهل والأصدقاء في الولائم الخاصة بالزواج.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أن ولائم الزواج سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بقول النبي لعبدالرحمن بن عوف عندما تزوج، قائلا له: “أولم ولو بشاة”.

 

مواد ذات صلة

هل صلى الرسول عليه السلام مأموماً؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

هل صلى الرسول عليه السلام مأموماً؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

مواطنون يصطادون تمساحاً ويأكلوه.. والشيخ «الخثلان» يوضح الحكم (فيديو)

مواطنون يصطادون تمساحاً ويأكلوه.. والشيخ «الخثلان» يوضح الحكم (فيديو)

«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

«الخثلان» يوضح موقف المسلم من ظاهرة التشكيك في الثوابت (فيديو)

«الخثلان» يوضح موقف المسلم من ظاهرة التشكيك في الثوابت (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة