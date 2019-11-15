مستحقات متأخرة لـ7 سنوات.. محكمة بمكة تُلزم نادياً رياضياً بسداد 114 ألف ريال لعامل

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أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة حكما يلزم أحد النوادي بسرعة سداد مستحقات متأخرة لأكثر من 7 سنوات لعامل ملابس بنجلاديشي، وأبلغت هيئة الرياضة بذلك، وستخاطب “ساما” لوقف حساب النادي في حال عدم السداد.

وألزمت المحكمة العمالية الثانية بمنطقة مكة النادي بتسليم عامل ملابس بنجلاديشي مستحقات متأخرة لأكثر من 7 سنوات، تصل في إجماليها لنحو 114 ألف ريال.

وتشمل المستحقات، أجور، ومبالغ أنفقها العامل لصالح العمل، ومكافأة خدمة، وتذاكر طيران بمبلغ 2000 ريال، بالإضافة لمنحه تأشيرة خروج وعودة.