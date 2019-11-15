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نصائح مهمة لحماية أسنان أطفالك من التسوس

نصائح مهمة لحماية أسنان أطفالك من التسوس
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الدكتورة بدور شباب المطيري المتخصصة في طب وجراحة الفم والأسنان، باستخدام الفرشاة والمعجون من قبل الطلاب والطالبات.

وأكدت المطيري أن استخدام الفرشاة والمعجون، يخفض التسوس بنسبة تزيد على ٣٠ ٪، مشيرة إلى أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية منه بنسبة 100 % باتباع خطوات صحية بشكل مستمر.

وأوضحت أن التسوس مرض بكتيري يسببه تراكم بقايات الطعام بين الأسنان، حيث تتغذى عليها البكتيريا لتنتج أحماضًا تذيب طبقة المينا وتكوّن نخرًا في السن.

وحذرت المطيري من خطورة الإكثار من تناول السكريات والعصائر المحلاة يزيد من وجود البكتيريا الضارة في الفم التي تتغذى على الكربوهيدرات، وبالتالي التسوس.

وأضافت أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% عبر المحافظة على طرق أهمها: تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا صباحًا وقبل النوم، واستخدام الخيط السني، والمضمضة، والتقليل من أكل الحلويات والعصائر المحلاة، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوس جديد وعلاجها في مراحلها الأولى كما نصحت بأخذ جلسة فلورايد للأطفال مرة كل 6 أشهر.

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