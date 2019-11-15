اعتداء وحشي على حارس أمن بمستشفى محايل.. خلع بالكتف وكسر

تواصل- فريق التحرير:

أوقفت الجهات الأمنية مواطنا اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته.

وأوضحت مصادر أن حارس أمن منع أمس الخميس، مواطن حاول اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، وفقا لأنظمة المعمول به والمتعارف عليها، ورغم إبلاغ الحارس المواطن بذلك، إلا أنه صمم على أمره، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربا وأوقعه أرضا وأخذ يركله ركلاً شديدًا، ما أسفر عن إصابة حارس الأمن إدريس بن موسى عسيري “سعودي الجنسية” والبالغ من العمر 32 عامًا.

وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي وعمل جبيرة، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.