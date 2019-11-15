الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

اعتداء وحشي على حارس أمن بمستشفى محايل.. خلع بالكتف وكسر

اعتداء وحشي على حارس أمن بمستشفى محايل.. خلع بالكتف وكسر
0

تواصل- فريق التحرير:

أوقفت الجهات الأمنية مواطنا اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته.

وأوضحت مصادر أن حارس أمن منع أمس الخميس، مواطن حاول اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، وفقا لأنظمة المعمول به والمتعارف عليها، ورغم إبلاغ الحارس المواطن بذلك، إلا أنه صمم على أمره، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربا وأوقعه أرضا وأخذ يركله ركلاً شديدًا، ما أسفر عن إصابة حارس الأمن إدريس بن موسى عسيري “سعودي الجنسية” والبالغ من العمر 32 عامًا.

وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي وعمل جبيرة، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

مواد ذات صلة

حارس أمن يعتدي بـ «الضرب المبرح» على مدير مستشفى حكومي بجدة

حارس أمن يعتدي بـ «الضرب المبرح» على مدير مستشفى حكومي بجدة

مواطن يوثق بيع أغنام مريضة بمحايل عسير.. و«البلدية» ترد: سنتخذ الإجراءات اللازمة

مواطن يوثق بيع أغنام مريضة بمحايل عسير.. و«البلدية» ترد: سنتخذ الإجراءات اللازمة

إصابة شاب بطلق ناري إثر «مضاربة» في استراحة بمحايل

إصابة شاب بطلق ناري إثر «مضاربة» في استراحة بمحايل

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة