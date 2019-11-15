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«مساند» يتيح استقدام العاملات من «أوغندا».. الأجر الشهري 800 ريال

«مساند» يتيح استقدام العاملات من «أوغندا».. الأجر الشهري 800 ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج مُساند التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة أوغندا تبدأ من 7 آلاف ريال، وخلال مُدد زمنية قصيرة، مُشيراً إلى أن الأجر الشهري للعاملات المنزليات 800 ريال، وأن اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقديم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأشار البرنامج إلى أنه وبحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ”مُساند” تصل نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا إلى نحو 87%، فيما تتمتع 65% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا.

يذكر أن برنامج “مُساند” يتيح من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة التي تُقدم العديد من العروض لعملائها.

ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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