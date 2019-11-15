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«أمن الطرق»: احذر «النقاط العمياء» أثناء القيادة بجوار الشاحنات (فيديو)

«أمن الطرق»: احذر «النقاط العمياء» أثناء القيادة بجوار الشاحنات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات من النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات أثناء المرور بجوارهم على الطرق، وذلك لضمان سلامة قائدي المركبات وسلامة من معهم.

وأوضحت “أمن الطرق” في مقطع فيديو توضيحي نشرته على “تويتر” أن حجم الشاحنات كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، لذا فإن النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات كثيرة وخطيرة في ذات الوقت.

وقالت: “عندما تريد التجاوز انظر إلى مرآة سائق الشاحنة، فما دمت تراه فهو يستطيع أن يرى مركبتك، وإلّا فأنت غير مرئي بالنسبة له”.

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