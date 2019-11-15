خبير تقني يكشف عن حيلة جديدة على «تويتر» لاختراق حساب المستخدمين

تواصل- فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبد العزيز الحمادي عن حيلة جديدة منتشرة على موقع التواصل “تويتر” الهدف منها خداع المستخدمين، مقدماً نصيحة مهمة لتفادي ذلك.

وقال “الحمادي” في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة لاختراق حساباتك عبر انتحال شخصية أحد أصدقاءك ..حيث تأتيك رسالة على الخاص في تويتر باسم وصورة شخص تعرفه ويبدأ يرسل لك معلومات تتفاعل معها لثقتك به”.

وأضاف: “في الحقيقة هو منتحل يستخدم حساب مشابه لحساب صديقك، لذلك تأكد من حساب كل من يتواصل معك قبل ردك عليه”.