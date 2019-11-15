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«هيئة الزكاة»: تطبيق ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي.. وهذا موعد تنفيذ اللائحة

«هيئة الزكاة»: تطبيق ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي.. وهذا موعد تنفيذ اللائحة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي، إنما ستطبق على المواطنين والخليجيين المقيمين في المملكة، وسيكتفى بتطبيق ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي.

وأوضح متحدث الزكاة والدخل حمود الحربي، أن اللائحة الجديدة للزكاة سيبدأ تطبيقها على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير من العام المقبل 2020.

وأشار الحربي إلى أن مؤتمر الزكاة والضريبة الذي عقد خلال اليومين الماضيين بالرياض يستهدف جميع القطاعات التجارية ومديري الضرائب والرؤساء التنفيذيين والجهات المعنية، لافتاً إلى أن الهيئة تهدف لتطوير الأنظمة وتكريس الدور المنوط بها من نحاية إدارة تطبيق الزكاة والدخل في المملكة.

يذكر أن المؤتمر ناقش في يومه الثاني أمس الخميس، العلاقة بين الزكاة وضريبة دخل الشركات، وأثر المعايير المحاسبية في الزكاة، كما ناقش ضريبة القيمة المضافة، ودراسة تجارب بعض الدول لتطوير أنظمة ضريبة القيمة المضافة، كما نوقشت التحديات التي تواجه إدارات الضرائب في الدول النامية خلال سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

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