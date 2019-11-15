مواطنة سعودية تقع ضحية للاحتيال في الكويت وتفقد رصيدها البنكي

تواصل – فريق التحرير:

فقدت مواطنة سعودية مقيمة في الكويت رصيدها البنكي، بعد تلقيها رسالة نصية تفيد بحظر بطاقتها المصرفية.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، لوصول رسالة نصية للمواطنة من هاتف جوال كويتي تفيد بأنه تم حظر بطاقتها المصرفية وعليها تحديث بياناتها الخاصة بها، عبر الاتصال برقم كان مرفقا بالرسالة.

وتجاوبت المواطنة مع الرسالة واتصلت بالرقم فرد عليها أحد الأشخاص وطلب منها بيانات البطاقة والرقم السري، فقامت بتزويده بالمعلومات حتى يعيد تفعيل بطاقتها التي لم تكن موقوفة من الأساس.

وفوجئت المواطنة بعد تزويده بالبيانات بتنفيذ ثلاث عمليات سحب من بطاقتها، بمبلغ 490 ديناراً، وهي كل المبالغ الموجودة في رصيدها.

وعندما أدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال توجهت على الفور إلى مخفر الشرطة بمحافظة حولي، حيث تم تسجيل القضية وإحالتها إلى المباحث للبحث والتحري ومحاولة الوصول إلى صاحب الرقم.

يذكر أن المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، حذر عملاء البنوك، من الاستجابة أو التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي تطلب منهم معلوماتهم الشخصية أو تحديثها، مبيناً أن البنوك لا تتعامل مع عملائها بهذه الطريقة إطلاقاً.