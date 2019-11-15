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بمشاركة دول مجلس التعاون.. أمريكا تستضيف مؤتمراً لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

بمشاركة دول مجلس التعاون.. أمريكا تستضيف مؤتمراً لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
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تواصل – واس:

استضافت العاصمة الأمريكية “واشنطن” اجتماعاً بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا).

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير استراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية وموجزاً للتعاون متعدد الأطراف بين الدول المعنية.

وكانت القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 – 25 / 8 / 1438هـ قد دعت إلى إنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط.

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