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جدة.. أولياء أمور يتهمون مدرسة بحبس أبنائهم وحرمانهم من الصلاة

جدة.. أولياء أمور يتهمون مدرسة بحبس أبنائهم وحرمانهم من الصلاة
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت إدارة التعليم بجدة التحقيق في شكوى أولياء أمور ضد مدرسة ابتدائية أهلية بشمال جدة احتجزت ما يقارب 20 طالبا داخل إحدى الغرف، وأغلقت التكييف عليهم حتى نهاية الدوام، بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية، بحسب أولياء أمور.

وقال أولياء الأمور في شكواهم إن المدرسة حجزت أولادهم ثلاثة أيام حتى نهاية دوام كل يوم، ويتم حبسهم دون تكييف، والتلفظ عليهم بألفاظ نابية، وحرمانهم من الصلاة.

وأضافوا “تقدمنا بشكوى لتعليم جدة، وطالبنا بمراجعة الكاميرات خلال الثلاثة الأيام، وحضر مشرف من التعليم الأهلي، وأعد تقريرا عن الشكوى”.

وعلق المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران على شكوى أولياء الأمور بقوله “وصلت الشكوى وجار التحقق منها من قبل مكتب التعليم الأهلي، وسيتم اتخاذ الإجراء الإداري اللازم وفقا لنتائج التحقيق”.

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